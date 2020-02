Corigliano-Rossano, topi e degrado nel pronto soccorso del “Compagna”

Una situazione allarmante che ha portato la direzione sanitaria a programmare per domani un’attività di derattizzazione

Topi e degrado nel pronto soccorso del “Compagna”. Tant’è che per “tamponare” all’assedio dei ratti la direzione sanitaria dello spoke, d’accordo con la direzione dell’unità operativa del PS, ha programmato per domani un intervento di derattizzazione dei locali sanitari.

Ma si tratta di un intervento tampone, non risolutivo. Anche perché per far fronte all’emergenza ambientale in atto servirebbe un’opera di bonifica dei pozzetti e degli scarichi che si trovano su tutto il perimetro del nosocomio.

Addirittura, per far fronte all’assedio dei roditori la direzione ospedaliera ha dovuto fare di necessità virtù, applicando delle grate alle finestre. Ma, come dicevamo, a poco servono dato che di topi ce ne sono così tanti che entrerebbero dalle porte, dal vano ascensori e addirittura dal vaso sanitario.

Insomma, una situazione imbarazzante aggravata anche dal fenomeno del randagismo. Alcune sere fa, infatti, un branco di cani praticamente assediato l’ingresso del presidio impedendo per alcuni minuti l’entrata e l’uscita dei pazienti dal nosocomio.

