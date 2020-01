In vista delle elezioni regionali di Domenica 26 Gennaio gli uffici elettorali resteranno aperti Sabato 25 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 18; Domenica 26 dalle ore 7,30 alle ore 23. È quanto fa sapere l’Amministrazione Comunale informando che sarà possibile richiedere il duplicato della tessera elettorale presso le delegazioni di Piazza del Popolo, nel centro storico dell’area urbana di Corigliano, viale Luca De Rosis e via San Nilo (Ex Ghiacciaia).

