Corigliano Rossano: Teresa Mauro nuova coordinatrice di Azzurro Donna

Teresa Mauro è la nuova coordinatrice comunale di Azzurro Donna per Corigliano Rossano, la sua vice sarà Laura Perri

Azzurro Donna (Forza Italia): Coordinamento Corigliano Rossano Azzurro Donna nomina la coordinatrice comunale per la città di Corigliano Rossano. Sarà Teresa Mauro ad impegnarsi per le politiche femminili all’interno del movimento autonomo di Forza Italia. Giovane professionista originaria dell’area urbana rossanese, logopedista e psicologa da sempre impegnata in situazioni delicate e che hanno a cuore il futuro di alcune fasce più deboli, di bambini in particolare si definisce entusiasta ed onorata di questo nuovo ruolo assegnatole in qualità di coordinatrice comunale.

A tal proposito per la fiducia riposta in lei ringrazia particolarmente la coordinatrice regionale Maria Josè Caligiuri, la coordinatrice nazionale l’on. Catia Polidori, la coordinatrice provinciale Yole Sposato, il presidente Berlusconi e la coordinatrice regionale di Forza Italia l’on. e Presidente Jole Santelli. Ad affiancarla in questo compito ci sarà anche un’altra figura di riferimento, in qualità di vice coordinatrice, l’architetto Laura Perri.

Giovane donna coriglianese, libera professionista impegnata anche nel mondo del volontariato (in modo particolare per quanto riguarda l’assistenza e l’accudimento degli animali). Due nuove figure volenterose di fare e di dare il proprio contributo all’interno del partito. Con le nomine di Teresa e di Laura diamo avvio ad un nuovo percorso che Azzurro Donna potrà intraprendere all’interno della provincia cosentina.

Decidere di affiancare la coordinatrice da una vice denota quanto impegno dovremo impiegare sul nostro vasto territorio (il primo per popolazione nella provincia di Cosenza) per realizzare quanto da sempre sostenuto dal nostro presidente Berlusconi, far sì che Forza Italia riesca ad essere rappresentante del territorio. Con le loro nomine sono voluta partire da qui, da questo territorio che è la mia casa.

Azzurro Donna Corigliano Rossano lavorerà affinché più donne riescano ad avvicinarsi alla politica. E son certa con le figure di Teresa e di Laura riusciremo a creare dei punti di riferimento solidi in modo da ridurre nel tempo il senso di lontananza che spesso molte cittadine avvertono verso le istituzioni. Yole Sposato Azzurro Donna Provincia di Cosenza

