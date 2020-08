Corigliano Rossano, Stasi assegna ai dirigenti il ruolo di datore di lavoro

Contestualmente è stata avviata la procedura per la selezione del medico competente

Con un decreto sindacale firmato ieri, 31 luglio, il Sindaco Flavio Stasi assegna ai dirigenti il ruolo di datore di lavoro del proprio settore di competenza. Fra le motivazione e gli obiettivi della scelta, garantire tutela della salute e sicurezza. Contestualmente è stata avviata la procedura per la selezione del medico competente.

Al dirigente del settore risorse umane ed informatizzazione viene attribuito il coordinamento dei datori di lavoro, al quale competerà coordinare l’azione dei singoli datori di lavoro; curare la sollecitazione, nei confronti dei datori di lavoro, di adempimenti vari, evidenziando le scadenze, modalità operative, etc..; provvedere alla individuazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente; curare il raccordo tra tutti i datori di lavoro con il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) ed il medico competente (MC), nonché con i rappresentanti dei per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e con tutti gli organi extra comunali in materia di sicurezza.

