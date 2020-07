A Corigliano Rossano Speciali Visite Guidate al Museo Diocesano e del Codex e alla Cattedrale

Le visite si terranno, su prenotazione, ogni Martedì e Venerdì alle ore 18:00 con partenza dal Museo Diocesano

Da oggi venerdì 24 luglio e per tutto il mese di agosto, l’Associazione Insieme per Camminare, ente gestore del Museo Diocesano e del Codex di Corigliano Rossano, propone Speciali Visite Guidate al Museo Diocesano e del Codex e alla Cattedrale dedicata a Maria Ss.ma Achiropita, adiacente il Museo e luogo in cui venne ritrovato e a lungo conservato il prezioso manoscritto, dal 2015 Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Le visite si terranno, su prenotazione, ogni Martedì e Venerdì alle ore 18:00 con partenza dal Museo Diocesano e del Codex. La visita guidata, comprensiva di biglietto di ingresso al museo, ha un costo di 7 euro a persona e può comprendere un massimo di 15 partecipanti.

