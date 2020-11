Corigliano-Rossano, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato un diciannovenne

Il giovane è stato prima individuato in via Sciacca a Corigliano, poi la fuga ed il fermo che ha portato anche ad una perquisizione domiciliare

CORIGLIANO-ROSSANO – Diciannovenne arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. È successo ieri sera allo scalo di Corigliano, su via Sciacca, in località San Francesco, a due passi dal Comando Compagnia ausonico.

I carabinieri della locale stazione, infatti, notavano il muoversi sospetto di due giovani attorno ad un motorino. A quel punto decidevano di effettuare un controllo sui due ragazzi che alla vista dei militari si sono dati alla fuga.

Partiva un inseguimento, al termine del quale, proprio il ragazzo diciannovenne, originario di Castrovillari ma residente a Corigliano-Rossano, volto noto alle forze dell’ordine, vedendosi in gabbia, affronta uno dei carabinieri. Spintona uno dei due e a quel punto è stato necessario l’intervento dell’altro militare di pattuglia.

Il giovane veniva, così, fermato e sottoposto a perquisizione personale, dalla quale veniva fuori da una tasca del pantalone, una dose di marijuana, già confezionata in apposito involucro, nonché di altre confezioni in cellophane utilizzate consuetudinariamente per la vendita delle medesime sostanze.

I militari decidevano quindi di eseguire ulteriori controlli ed effettuare una perquisizione presso il domicilio del ragazzo, nel corso della quale veniva riscontrata la presenza di 4 grammi di marijuana, anch’essa già confezionata e dunque pronta allo spaccio.

I Carabinieri, pertanto, al termine delle suddette attività, provvedevano al sequestro penale della droga a seguito di perquisizione personale e domiciliare e ad arrestare il 19enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.

