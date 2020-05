20enne di Corigliano Rossano in arresto per detenzione ai fini di spaccio di mezzo kg di marijuana

Davanti alla sua abitazione, nascosti nei cespugli, scoperti 420 gr di marijuana

B. M. di anni 20 è stato tratto in arresto nel corso di specifici servizi di osservazione nell’area urbana di Corigliano dal personale del Commissariato di P.S. di Corigliano Rossano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti lo hanno individuato, in compagnia di altre persone, mentre, alla vista del personale della Polizia di Stato, cercava inutilmente di disfarsi di un vasetto, prontamente recuperato e successivamente sequestrato perché contenente una piantina di marijuana. Da una successiva perquisizione nella sua residenza sono state rinvenute altre tre piantine di marijuana che M.B. ha cercato inutilmente di distruggere; antistante l’abitazione, nascoste in un cespuglio, sono stati rinvenuti altri 150 gr. sempre di marijuana, un bilancino di precisione e tre dosi già preconfezionate.

Con fare collaborativo, M.B. ha indicato al personale della Polizia di Stato un altro cespuglio nelle vicinanze dove sono stati rinvenuti altri 270 gr. di marijuana. Dell’avvenuto arresto è stato notiziato il P.M. di Turno della Procura della Repubblica di Castrovillari.

