Corigliano Rossano, Sorical non ha informato uffici comunali della carenza idrica

Erogazione alla normalità entro oggi

L’amministrazione comunale di Corigliano Rossano, dopo aver registrato le segnalazioni di carenza idrica da parte di molti cittadini, ha effettuato tramite l’ufficio manutenzione delle verifiche sulla rete cittadina; e ha registrato il mancato apporto di acqua da parte della Sorical, società che gestisce la rete idrica regionale. Purtroppo non possiamo non registrare come la Sorical, vanificando gli sforzi immani che stanno compiendo gli uffici comunali per evitare disagi ai cittadini, oltre a non aver ripristinato tempestivamente il guasto, non abbia avuto l’accortezza di comunicare immediatamente all’ente comunale del proprio problema, in modo da permettergli di allertare la cittadinanza e tentare di mitigare i disagi.

Considerando per altro che ci troviamo alla vigilia di Natale, si tratta di una distrazione che ci auguriamo non si ripeterà ulteriormente.

In ogni caso si informa la cittadinanza che è ripreso l’arrivo dell’acqua presso i serbatoi comunali e che quindi la situazione tornerà progressivamente alla normalità nel giro di alcune ore.

