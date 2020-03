Corigliano Rossano, il sindaco Stasi: due nuovi casi di Coronavirus. Sale a 6 contagi il bilancio in città

Sale a quota 6 il bilancio di casi positivi al Coronavirus nella città di Corigliano Rossano

“Purtroppo oggi registriamo due nuovi contagi da Coronavirus in città”. Nel consueto appuntamento con la cittadinanza, il sindaco Flavio Stasi annuncia l’aumento dei casi positivi di Covid-19 a Corigliano Rossano. Raggiunta quota 6 contagiati, con gli ultimi due casi non collegati ai precedenti risultati positivi. “Si tratta di persone venute a contatto con la ex zona rossa, ma la buona notizia è che si trovavano già in regime di quarantena o ricoverati nei reparti di malattie infettive del territorio. Sono in buone condizioni, così come lo sono i primi concittadini che hanno contratto il virus. In ogni caso il dipartimento prevenzione dell’Asp di Cosenza effettuerà tutti gli accertamenti del caso per verificare che non ci siano altri potenziali casi di contagio, lavoro che mi dicono è stato in parte già svolto oggi. Non allarmiamoci: il picco al sud non è stato raggiunto ma tutti i sacrifici che state affrontando come cittadini, tutte le misure adottate servono proprio a fare sì che questo picco sia il più basso e contenuto possibile. Sicuramente due casi negli ultimi tre giorni in una città di 80mila abitanti qual è Corigliano Rossano non è una notizia che deve farci preoccupare eccessivamente. Evitiamo assolutamente di darci alla caccia al malato: tutti noi abbiamo paura ma si tratta di un’operazione inutile, ingiusta. Rispettiamo piuttosto tutte le misure di sicurezza”.

