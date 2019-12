Corigliano Rossano: si ritorna in Cosiglio Comunale per i debiti fuori bilancio

Domani, 28 dicembre, il Consiglio Comunale di Corigliano Rossano tornerà a riunirsi. Una sessione straordinaria che avrà inizio alle 8.30. Dopo la consueta approvazione delle sedute precedenti ci saranno le comunicazione del Sindaco Flavio Stasi. Dopo di ché si passerà ad un’interpellanza del gruppo consiliare “Fiori d’Arancio” sull’Enel. Ma il vero punto fondamentale della sessione di domani sarà quella relativa ai debiti fuori bilancio per un totale di 3.119.132,74 milioni di euro, per un totale di una cifra che tocca i 292 ricorsi vinti a scapito del Comune. Spulciando tra le carte si può incappare in varie sentenze definitive in cui l’Ente Comunale dovrà risarcire pubblici cittadini e non solo. La maggior parte dei rimborsi fanno capo ad incidenti stradali dovuti a buche o segnaletica deficitario, ma non mancano risarcimenti per morsi di cani randagi e, addirittura, bollette telefoniche non pagate. Una cifra enorme di cui l’Ente dovrò farsi carico il più presto possibile.

