Corigliano Rossano si prepara ad accogliere l’assemblea straordinaria dell’Avis

Per la prima volta di terrà nel nostro territorio, domani 12 settembre, l’assemblea straordinaria dell’Avis Provinciale di Cosenza. A darne l’annuncio il Presidente rossanese Sergio Gallo: «La nostra città , con le due aree urbane di Corigliano e Rossano è la terza città della Calabria per numero di abitanti, ,è nota per essere votata all’accoglienza e all’ospitalità, ed è anche una terra generosa perché grazie all’impegno di tutti i suoi donatori, ha raggiunto da tempo l’autosufficienza ed è spesso di aiuto anche ad altre realtà.. Questi risultati vengono conseguiti con una raccolta qualitativa e programmata che viene effettuata non solo presso il nostro centro trasfusionale , ma anche con la nostra emoteca presso i vari comuni dell’interland. Molto lavoro resta ancora da fare non solo per mantenere l’autosufficienza ma anche per far crescere la cultura della donazione e della solidarietà specialmente nelle giovani generazioni e dobbiamo farlo insieme e chiediamo anche l’aiuto dei nostra santi protettori: San Nilo, San Bartolomeo e San Francesco di Paola».

