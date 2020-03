Corigliano Rossano si appella alla sua Patrona: sabato atto di affidamento all’Achiropita

Con i suoi 26 positivi al Coronavirus, con tanto due tragiche perdite per tutta comunità, Corigliano Rossano è tra le città calabresi più colpite dalla virosi. Nei momenti di difficoltà, soprattutto in seno alla comunità rossanese, i cittadini hanno sempre diretto lo sguardo verso il Duomo per appellarsi alla loro Patrona Maria Santissima Achiropita.

A tale proposito sabato Aprile, a partire dalle 21, vi sarà una diretta Facebook dalla Cattedrale con l’atto di affidamento a Maria da parte dell’Arcivescovo Giuseppe Satriano e del Sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi. Un momento di comunione con la madre celeste che ha sempre protetto i suoi figli.

