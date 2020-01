Corigliano Rossano: scuole protagoniste per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Rodari

La valorizzazione degli uomini illustri che hanno contribuito a costruire la storia personale e collettiva di un territorio può contribuire a favorire il processo di crescita per le nuove generazioni. Festeggiare i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, tra i principali teorici dell’arte di inventare storie, non poteva non significare per Corigliano – Rossano celebrare la figura di un altro scrittore e concittadino, Carmine De Luca ed il suo lavoro complesso di giornalista, di critico, di professore, di saggista, di cultore di fiabe, di esperto in letteratura per l’infanzia.

È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis informando che quello che abbiamo davanti, il 2020, nello speciale anniversario dello Scrittore Pedagogista e Poeta Italiano, sarà un anno ricco di iniziative nel segno di due grandi protagonisti della letteratura per l’infanzia.

Incentivare ed educare alla lettura – aggiunge la Novellis – era e resta uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Flavio Stasi che punta parallelamente alla riscoperta delle biblioteche comunali non come semplici archivi e depositi di testi, ma laboratori civici, luoghi di aggregazione, di scambio culturale, di crescita ed inclusione. Restiamo convinti che educare alla cultura del libro, elogiare la fantasia e la leggerezza, non come superficialità ma come strumento strategico e pedagogico per far arrivare al cuore delle grandi questioni di attualità i più piccoli, sia il percorso che promuove la crescita. Far conoscere, inoltre, la figura di personaggi illustri come De Luca, cultore delle fiabe appassionato delle opere di Rodari, contribuisce a far accrescere, dal basso, maggiore senso di appartenenza alla comunità.

La programmazione culturale dedicata al centenario dalla nascita di Rodari e alla memoria dello scrittore coriglianese De Luca sarà promossa con le scuole, con la casa editrice Coccole Books e con gli operatori locali.

