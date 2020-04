Corigliano Rossano, 452mila euro per la riqualificazione della scuola di Donnanna

Il comune firma convenzione con la Regione Calabria

Firmata nei giorni scorsi dal comune di Corigliano Rossano la convenzione con il dipartimento regionale Infrastrutture, Lavori Pubblici e mobilità per la riqualificazione e la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia di via Papa Zaccaria, in contrada Donnanna. Stanziati 452mila euro. È quanto fa sapere l’assessore all’assetto urbano Tatiana Novello cogliendo l’occasione per informare che relativamente alla scuola di San Nico è stato affidato l’incarico per la perizia sulla conformità dell’esecuzione dei lavori al progetto e la direzione per il completamento degli stessi. L’affidamento dell’incarico è seguito all’invito, secondo il principio della rotazione, a cinque ingegneri strutturisti che non avevano mai ricevuto mandati. L’Assessore Novello informa, inoltre, che prosegue anche l’iter del progetto di realizzazione della nuova batteria di loculi nel complesso cimiteriale di Rossano. Sono stati invitati, infatti, professionisti geologi per l’affidamento dei rilievi preliminari.

Scuola dell’infanzia di contrada Donnanna, sul totale dell’investimento pari a 452 mila euro, il 6,85%, 29 mila euro, sarà a carico dell’Ente; la restante parte finanziata dalla Regione nell’ambito degli interventi in materia di edilizia scolastica. Dall’efficientamento energetico alla messa in sicurezza, dal miglioramento degli spazi dedicati sia alle attività didattiche che alle attività comuni, passando dagli impianti sportivi alla connettività, fino all’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono, questi, nello specifico gli obiettivi degli interventi. Il crono programma prevede l’approvazione del progetto esecutivo entro la fine di giugno; l’affidamento dei lavori al 1° gennaio 2021, l’inizio dei lavori a marzo e la loro ultimazione a gennaio 2022.

Commenta

commenti