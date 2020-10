Corigliano Rossano, scomparsa Santelli: Proclamato lutto cittadino

Venerdì 16 alle ore 12 un minuto di silenzio. In tutte le sedi comunali bandiere a mezz’asta

Prematura e tragica scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, interpretando il comune sentimento della cittadinanza profondamente turbata da questo drammatico evento, l’AmministrazioneComunale ha proclamato il lutto cittadino per domani, venerdì 16 ottobre, giorno in cui si terrà la cerimonia funebre, in segno di cordoglio, di profondo rispetto e di sentita partecipazione al grande dolore dei familiari.

In tutte le sedi comunali saranno esposte le bandiere a mezz’asta e, in concomitanza con le altre amministrazione comunali, il Sindaco osserverà un minuto di silenzio innanzi alla bandiera della Sede Municipale.

Tutti gli uffici pubblici, tutte le scuole di ogni ordine e grado nonché i titolari di esercizi pubblici e commerciali sono invitati a partecipare al lutto cittadino interrompendo la propria attività alle ore 12 per l’osservanza di un minuto di silenzio.