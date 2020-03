Corigliano Rossano, Schiavonea: la polizia Municipale sequestra pesce non commestibile

La nota stampa del Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato.Prosegue l’attività di controllo sul tutto il territorio comunale della Polizia Municipale che nella giornata odierna (mercoledì 11 marzo), nel centro urbano di Schiavonea, ha proceduto al sequestro di un importante quantitativo di pesce, di diversa specie, pronto ad essere commercializzato in modo illegale perché in stato non commestibile e quindi pericoloso per la salute. Il prodotto è stato quindi messo sotto sequestro ed è stata informata l’autorità giudiziaria.

A darne notizia è il Comandante Arturo Levato che, nel ribadire l’impegno della polizia locale nella repressione diffusa di questo tipo di attività e di prevenzione a tutela della salute pubblica coglie l’occasione per informare che, nel quadro delle stesse finalità di tutela dell’igiene pubblica, in questi ultimi giorni è stata portata avanti con successo anche l’azione di contrasto all’ambulantato selvaggio sulla SS106, nei due centri storici e su tutte le strade interne del territorio comunale.

Lo stesso Comandante fa sapere, infine, che nella giornata di ieri (martedì 10 marzo), a seguito dell’attività di informazione e di monitoraggio capillare svolta dalle pattuglie della Polizia Municipale è stato rispettato, da parte degli esercenti commerciali cittadini, il limite della chiusura alle ore 18 fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che anche il controllo sulla viabilità interna ha fatto registrare una sensibile riduzione del traffico veicolare.

Commenta

commenti