Corigliano Rossano, da sabato 11 divieto di circolazione veicolare sul Lungomare Sant’Angelo

Lo stop interesserà tutti i week-end di luglio e agosto

Da domani, sabato 11 e per tutti i week end di luglio e agosto su viale Mediterraneo di Corigliano Rossano sarà istituito il divieto di circolazione veicolare con contestuale isola pedonale, dalle ore 21 all’una. È quanto contenuto nell’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato e finalizzata a garantire una migliore e sicura fruizione del Lungomare Sant’Angelo in concomitanza degli eventi in programma. Il tratto è quello compreso tra la rotatoria prossima all’Hotel Murano fino al Lido Baffo Bianco. I veicoli che transitano su via Mar Ligure hanno l’obbligo di svoltare a destra su via Novellis o di andare dritto; quelli che provengono da contrada Leuca direzione mare, giunti all’incrocio con il prolungamento di via Mar Ligure hanno l’obbligo di svoltare a destra sulla stessa. Le prescrizioni saranno indicate da segnaletica stradale.

