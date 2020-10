Corigliano-Rossano: «Sale di studio alla Pometti e al Centro Eccellenza»

Atto di indirizzo ai settori lavori pubblici per verificare la fattibilità. Garantire spazi idonei per favorire la concentrazione degli studenti

«Sale di studio nei locali della biblioteca comunale Francesco Pometti e del Centro d’Eccellenza di via Niccolò Macchiavelli, nelcentro storico e allo scalo di Corigliano, per garantire agli studenti universitari e delle scuole secondarie la possibilità di ritagliarsi spazi utili a favorire una maggiore concentrazione ed applicazione nelle attività di lettura, fuori dalle mura domestiche. – La Giunta Municipale ha dato atto di indirizzo ai settori lavori pubblici, manutenzione e patrimonio per la verifica dello stato degli immobili e la predisposizione degli stessi ad ospitare le attività».

È quanto fa sapere l’Amministrazione Comunale sottolineando che attraverso questa iniziativa si intendono favorire quegli studenti che con l’emergenza Covid, tra didattica a distanza ed impossibilità di frequentare corsi in presenza, sono stati costretti a modificare le proprie abitudini.

«L’emergenza covid – aggiunge – ha ridotto gli spazi degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, non destinati alle attività di classe, ergo accentuato l’esigenza di numerosi studenti nel trovare la propria dimensione di studio»

«L’Amministrazione Comunale intende, in questa direzione, continuare a promuovere la nascita e l’implementazione di punti di riferimento fisici volti alla crescita umana e culturale della comunità e, vista la carenza, garantire spazi pubblici a disposizione dei cittadini destinati alle attività di studio, individuale ed aggregato, ricerca e brainstorming. La destinazione della Biblioteca Pometti e dei locali del Centro d’Eccellenza a sale di studio si inserisce anche nella volontà di riqualificare e rifunzionalizzare il patrimonio immobiliare comunale»