Corigliano Rossano riparte: contest fotografico al via

Da lunedì 1 e fino a martedì 30 giugno, vincono le 20 immagini che ottengono più like. In palio buoni da 50 euro da spendere nelle attività aderenti

È quanto fa sapere l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo sottolineando che l’iniziativa ha come obiettivo quella di risvegliare, attraverso la partecipazione creativa di tutti, le piccole attività che il Covid ha costretto alla chiusura.

Patrocinata dall’Amministrazione Comunale, assessorati turismo e commercio, il contest fotografico è promosso e coorganizzato da ConfArtigianato Corigliano Rossano, dall’Associazione Commercianti Corigliano Rossano, dal Comitato Michelangelo, dal Comitato Frasso Amarelli, dalla Pro Loco Rossano La Bizantina e dalla Pro Loco Corigliano.

Il regolamento completo è disponibile su www.prolocorossano.it.

La partecipazione al contest è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dello scatto messo a concorso sul proprio profilo pubblico dei social network Instagram o Facebook. Il post deve essere pubblico, saranno esclusi quelli con privacy limitata. Per poter partecipare al contest i partecipanti dovranno scattare o scattarsi una foto con i loro acquisti (o il servizio acquistato, con qualcosa che identifichi l’attività in cui si è effettuato l’acquisto (ad esempio la busta, l’insegna, la vetrina o un bigliettino); condividere la fotografia sul proprio profilo di Instagram o di Facebook inserendo nel commento dell’immagine l’hashtag #coriglianorossanoriparte e il tag dell’attività commerciale aderente; la foto non deve contenere insegne di attività non aderenti all’iniziativa (l’elenco delle attività aderenti è consultabile sul sito www.prolocorossano.it), pena l’esclusione della foto stessa dal contest. È possibile la condivisione su più social della foto. In questo caso ogni pubblicazione verrà conteggiata in modo autonomo ed in nessun caso potranno essere sommati i voti ottenuti da due pubblicazioni dello stesso soggetto.

La votazione sarà aperta il 1 giugno e resterà aperta fino alle ore 24 del 30. Saranno premiati i primi 20 classificati, ovvero i 20 che riceveranno il maggior numero di like, che riceveranno buoni spesa per complessive 50 euro cadauno da spendere nelle attività aderenti. La proclamazione dei vincitori del Contest avverrà entro il 5 luglio 2020, attraverso la pubblicazione del post delle foto vincitrici sui profilo Instagram o sulla pagine Facebook degli organizzatori.

Potranno aderire al Contest tutte le Aziende che vendono beni o servizi che abbiano almeno un’unità operativa nel Comune di Corigliano Rossano e che ne facciano richiesta, sottoponendo la loro candidatura agli organizzatori, che provvederanno ad inserirli tra le attività aderenti e che provvederanno a dotarli di vetrofania distintiva. L’elenco delle attività commerciali aderenti (identificate dal logo #coriglianorossanoriparte all’esterno delle proprie vetrine), sarà pubblicato sul sito www.prolocorossano.it. Per informazioni o per candidare l’attività commerciale si possono contattare i numeri 3485146349 o 349 2521291 o inviare una mail a info@prolocorossano.it

