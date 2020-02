Corigliano Rossano, rifiuti: Stasi chiama a raccolta i sindaci anche sulla questione sicurezza

Emergenza rifiuti. Il Sindaco Flavio Stasi ha convocato in forma urgente per venerdì 14 i Sindaci della Comunità d’Ambito territoriale Ottimale della Sibaritide. È quanto fa sapere lo stesso Primo Cittadino a seguito dei ripetuti e numerosi incontri tenuti sul tema in queste settimane, non ultimo l’incontro tra gli uffici di presidenza dei cinque ATO della Calabria tenutosi a Catanzaro la settimana scorsa e della delicata situazione del ciclo dei rifiuti regionale.

In questo clima di incertezza anche istituzionale – dichiara Stasi – è ancor più necessario che i sindaci del territorio si confrontino e restino uniti per dare le migliori risposte possibili alle comunità. Sentiti, inoltre, gli altri colleghi il Sindaco ha inteso aggiungere all’ordine del giorno, oltre alle determinazioni da intraprendere in merito alle difficoltà di conferimento e sulla situazione generale del ciclo rifiuti regionale, anche il tema della sicurezza e legalità nella Sibaritide alla luce dei preoccupanti episodi degli ultimi mesi, convinto che – ribadisce Stasi – certi fenomeni vadano analizzati e combattuti con unità istituzionale lungo tutto il territorio. L’incontro, in seduta ristretta, è fissato per le ore 17,30 al Centro di Eccellenza.

