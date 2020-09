Corigliano Rossano: rifiuti, continuano le difficoltà nella raccolta

L’amministrazione comunale della terza città della Calabria annuncia lo stop del porta a porta a Corigliano e a contrada Donnanna

A causa del blocco dei conferimenti determinatosi a seguito del grave incendio che nei giorni scorsi ha colpito la discarica di San Giovanni in Fiore continuano anche nella mattinata odierna (lunedì 28 settembre) e su tutto il territorio comunale le difficoltà nella raccolta sia dell’indifferenziato che della differenziata.

In particolare, il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica previsto per oggi nei centri urbani di Corigliano e Schiavonea e nella contrada Donnanna non potrà essere effettuato e pertanto i mastelli non dovranno essere esposti sul piano stradale.

Nello scusarsi per i disagi che ne potranno derivare, pur continuando a non esservi in merito alcuna responsabilità attribuibile all’Amministrazione Comunale, si coglie l’occasione per invitare alla massima collaborazione.

