Corigliano-Rossano, Refezione scolastica: si parte mercoledì 4 Novembre

«Dialogo costante con ditta per anticipare i tempi. Registrazioni su portale ad hoc»

Refezione scolastica, il servizio destinato agli studenti di alcune scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, partirà mercoledì 4 novembre

È quanto fa sapere l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis sottolineando con il Sindaco Flavio Stasi l’attenzione prioritaria che l’Amministrazione Comunale, attraverso il costante dialogo con la ditta, ha riservato alla questione. L’obiettivo è quello di accelerare i tempi di attivazione, a beneficio degli utenti e del personale e garantire sicurezza per tutti.

Il servizio si concluderà il 31 maggio 2021. Interesserà oltre alle scuole che ne usufruivano negli anni precedenti anche alcune classi della scuola primaria Monachelle e della Roncalli, la scuola dell’infanzia di Villaggio Frassa e la primaria di via Vieste.

La registrazione al servizio refezione scolastica, sia per quanti erano già iscritti che per i nuovi, compresi i docenti, si effettua sul sito http://rossanocalabro.ristonova.it/novaportal e non dall’applicazione. Per i nuovi iscritti bisogna accedere alla sezione Iscrizione online e seguire la procedura. I dati relativi all’ISEE vanno inseriti sia manualmente che attraverso la scansione della dichiarazione. Il credito residuo dall’anno scolastico 2019/2020 sarà caricato in automatico sull’app.

Per coloro che sono già iscritti è sufficiente inserire il proprio nome utente e la password con le credenziali dell’anno precedente e poi seguire la procedura di inserimento ISEE. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai numeri di telefono 0983/891536 o 0983/83209 (Francesca Maria De Francesco) e 0983/8915137 (Marisa Fusaro) per l’area di Corigliano; 0983/529506 (Claudio Marincola) per l’area di Rossano.

