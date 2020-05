Corigliano Rossano: pubblicate 2 gare per la mitigazione del rischio idraulico

Realizzazione di una vasca di laminazione in località Santa Croce ed interventi di Fiume Fosso Cannata, sono stati pubblicate le due gare sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la realizzazione dei lavori. Per Santa Croce i termini scadono alle ore 12 di mercoledì 24 giugno; per Fosso Cannata venerdì 3 luglio.

È quanto fa sapere l’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello sottolineando che le due opere rivestono una funzione importante per la mitigazione del rischio idraulico.

Servizi professionali, architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale. Sono, questi i servizi oggetto delle due gare che saranno aggiudicata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

