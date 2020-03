Corigliano Rossano: pronte misure di sollievo per i contribuenti

Emergenza Coronavirus, per venire incontro alle conseguenze anche economiche derivanti alla popolazione ed al territorio, in particolare alle famiglie ed alle imprese, dalle prescrizioni restrittive finalizzate contenere e contrastare il contagio, l’Amministrazione Comunale sta considerando l’adozione di opportune misure di sollievo per i contribuenti.

È quanto fa sapere l’assessore al bilancio ed al commercio Giovanni Palermo annunciando insieme al Sindaco Flavio Stasi che saranno apportati dei correttivi ad hoc mirati a consentire ulteriori rateizzazioni dei tributi comunali ed a contrastare in maniera efficace le molteplici forme di difficoltà e povertà, sia assoluta che relativa.

«Al momento – precisa l’assessore – non sono stati emessi ruoli ordinari, né tributari, né extra-tributari e nulla accadrà fino alla fine dell’emergenza corso. Nelle prossime ore – conclude Palermo – recepite le misure urgenti di sostegno all’economia annunciate dal Governo Nazionale, saranno emanate apposite direttive agli uffici dell’Ente volte a rendere eque le modalità di riscossione».

