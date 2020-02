Corigliano Rossano: Progetto povertà, continuano gli incontri

Favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, elemento chiave della crescita culturale e sociale non solo del singolo, ma dell’intera collettività. Lo speciale anniversario dei 100 anni dalla nascita dello scrittore pedagogista e poeta italiano Gianni Rodari rappresenta un valore aggiunto al percorso che l’Amministrazione Comunale intende continuare a condividere con le Scuole.

È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis che per giovedì 27 febbraio ha convocato i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi cittadini per concordare e programmare forme di coinvolgimento reciproco rispetto al calendario di iniziative che saranno distribuite lungo tutto l’anno. – L’incontro si terrà alle ore 11,30 nella Sala Giunta della sede comunale di Piazza SS. Anargiri.

Nella stessa mattina di giovedì 27 e nella stessa sede, alle ore 10 l’assessore Novellis, in qualità di coordinatrice del progetto Povertà: tra indifferenza e desiderio di riscatto, incontrerà i docenti referenti delle scuole secondarie di secondo grado ed i rappresentanti dell’Arcidiocesi. Tra i momenti del progetto è prevista, la tappa di Don Ciotti nel mese di aprile a Corigliano-Rossano. Gli studenti, impegnati in queste settimane in progetti, ricerca e analisi del contesto e dei bisogni della collettività, avranno modo di confrontarsi in quell’occasione con l’ispiratore e fondatore dell’Associazione Libera.

Commenta

commenti