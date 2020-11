Corigliano Rossano: precisazioni sulla sospensione della didattica in presenza

L’ufficio stampa del Comune di Corigliano Rossano ci tiene a precisare alcuni punti della sospensione delle lezioni



Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si ribadisce la validità della proroga fino al 28 novembre p.v. relativa alla sospensione della didattica in presenza nelle scuole di Corigliano-Rossano per come stabilita dalla ordinanza num. 192 firmata dal Sindaco Flavio Stasi in data 22.11.2020.

Resta la possibilità per gli Alunni con disabilità e bisogni educativi speciali di fruire della didattica in presenza. Sono riprese le attività didattiche in presenza del nido comunale e dei servizi educativi all’infanzia 0-3. Nei prossimi giorni, attraverso il confronto continuo con l’ASP, si continuerà a monitorare l’andamento dei contagi e la mappatura dei contatti al fine di operare scelte attente alla tutela del diritto alla salute che preservino allo stesso tempo il diritto all’istruzione.

Non mancherà il dialogo costruttivo con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi operanti sul territorio comunale.

Il Sindaco Stasi, unitamente all’Assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis, intende esprimere sentimenti di prossimità alle comunità educanti in tutte le proprie componenti – Dirigenti Scolastici, Personale Docente, Educativo ed ATA, Famiglie – per il notevole e lodevole impegno profuso.

