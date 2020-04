Corigliano Rossano: nuovo pozzo per Galdarate e Muzio Nigro

Nelle contrade Galderate e Muzio Nigro dalle ore 20 di domani, mercoledì 8 e fino alle ore 14 di giovedì 9 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per consentire i lavori di collegamento di un nuovo pozzo alla rete idrica, che consentirà una migliore erogazione in tutto lo scalo. È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che per sopperire al temporaneo disservizio resterà attivo il servizio di autobotte. Per richiederlo sarà possibile contattare l’ufficio manutentivo dalle ore 8 alle ore 13 al numero 0983514185 e dalle ore 13 in poi la protezione civile al numero 0983.516141.

