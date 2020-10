Corigliano Rossano: positivo un dipendente comunale

Il tutto è stato ufficializzato questa mattina dalla pagina facebook del Sindaco della terza città della Calabria Flavio Stasi. L’intero settore verrà tamponato

Un dipendente comunale è risultato positivo al tampone. La notizia è stata appena diffusa dal Primo Cittadino di Corigliano Flavio Stasi attraverso la sua pagina Facebook. Lo stesso, a detta del Sindaco, «molto diligentemente si era messo in quarantena già da più di una settimana in attesa dell’esito del tampone». Da qui la decisone – in via del tutto precauzionale – di attivare l’istituto dello smart-working per l’intero settore in attesa di altri tamponi e delle indagini del Dipartimento Igiene. Dunque, se tutto dovesse andare per il verso giusto, a Corigliano Rossano non dovrebbero esserci nuove emergenze.

