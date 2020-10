Corigliano Rossano: positivi al Covid una suora ed un infermiere

Aumenta l’allerta a Corigliano Rossano per nuovi possibili contagi da Covid-19. Dopo un militare della Guardia di Finanza è toccato ad un infermiere e ad una suora

Ci sono anche un infermiere ed una suora tra i nuovi contagiati a Corigliano Rossano. Il primo presta servizio presso un reparto dell’Ospedale di Corigliano “Guido Compagna”. Immediatamente è stato posto in quarantena e sono in corso i tracciamenti dei contatti. Per quanto riguarda la suora, la donna soggiornava in un convento di Rossano e si tratta di un contagio di ritorno. Infatti, da quello che si è appreso, era tornata da poco dalla Sicilia dove era andata a visitare alcuni parenti. Tutte le altre suore sono state prontamente sottoposte a tampone.

