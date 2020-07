Al via la prima fase di derattizzazione su tutto il territorio comunale. Oggi, martedì 28 luglio, saranno in azione due squadre. È fatto divieto di manipolare, toccare o asportare le esche rodonticida posizionate nei pozzetti. È quanto fanno sapere gli uffici comunali, raccomandando massima prudenza. In caso di ingestione o contatto accidentale ci si deve rivolgere immediatamente al 118 o ai presidi ospedalieri

