Corigliano Rossano, opposizione: i buoni famiglia servono subito! L’Amministrazione rinunci all’indennità

L’amministrazione comunale è stata inoltre invitata a rinunciare all’indennità personale

I consiglieri comunali d’opposizione di Corigliano Rossano Gino Promenzio, Francesco Madeo, Rosellina Madeo e Aldo Zagarese convergono sulla necessità di adempiere alla distribuzione dei buoni famiglia senza tergiversare. ” Nessuna voglia di fare polemica ma non c’è tempo per aspettare nessuno. Le famiglie, soprattutto quelle più bisognose, non possono più attendere le lungaggini della burocrazia Registriamo un calo degli acquisti anche dei beni di prima necessità, siamo fermi da troppo tempo.

Invitiamo l’Amministrazione Comunale a selezionare immediatamente i criteri chiari di distribuzione del bonus. Il Governo ha varato questa misura per garantire immediatamente le risorse ai cittadini. Invitiamo inoltre l’intera Amministrazione a rinunciare all’indennità personale, Per come già ottemperato da numerose amministazioni comunali, per aiutare la Città ad uscire da questa situazione di emergenza. Gli amministratori sono i responsabili dell’intera Città.

Commenta

commenti