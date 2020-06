Corigliano Rossano: oggi mancherà l’acqua in alcune zone della città

Acqua, oggi, mercoledì 3 giugno, manca in contrada Ralla e zone limitrofe, a Corigliano e nella parte bassa del centro storico di Rossano, per due guasti verificatesi nella scorsa notte (martedì 2) sulla rete idrica, rispettivamente al serbatoio di via Gullo e sulla condotta di Celadi. Gli interventi di riparazione sono in corso.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che l’erogazione idrica a Corigliano rientrerà a regime nel pomeriggio. Da S.Stefano, passando per via S.Antonio fino a San Nilo. Sono, queste, le zone interessate dal disservizio nel centro storico di Rossano.

Commenta

commenti