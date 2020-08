Corigliano Rossano: nuovo dirigente ai lavori pubblici

Nuova macrostruttura del Comune di Corigliano-Rossano, Francesco Castiglione è il neo dirigente del settore lavori pubblici e, ad interim, del settore protezione civile. Prenderà servizio da lunedì 3 agosto. È quanto contenuto nel decreto firmato ieri (venerdì 31 luglio) dal Sindaco Flavio Stasi con il quale si completa l’organigramma della macchina comunale.

Uno degli obiettivi principali – spiega l’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello – è quello di rendere più efficiente la struttura organizzativa dell’ente e per dare più incisività all’azione di governo. Nell’ottica di offrire una maggiore funzionalità all’articolazione della struttura comunale, con la nomina di un professionista qualificato e preparato, andiamo ad implementare ulteriormente la riorganizzazione degli uffici, già avviata. L’incarico a contratto ex art. 110 Testo Unico degli Enti Locali ha carattere fiduciario e la sua durata non può comunque superare la durata del mandato del Sindaco.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione sia per ribadire che, come specificato nel piano di riorganizzazione della macchina comunale approvato in giunta nelle scorse settimane, dopo aver dato funzionalità all’ente anche attraverso i dirigenti a tempo determinato, si procederà ad avviare concorsi per dirigenti a tempo indeterminato con l’obiettivo di lasciare in eredità un gruppo dirigente stabile capace di garantire efficienza e continuità amministrativa; sia per ringraziare quanti hanno comunque partecipato alle selezione sia per la competenza dimostrata sia per lo spirito di attenzione e competizione meritocratica condiviso rispetto a quella che, selezione dopo selezione, una delle sfide amministrative e di governo più interessanti nel panorama istituzionale meridionale e nazionale. La nomina di Castiglione, ingegnere originario di Taranto, classe 1968, fa seguito alla procedura comparativa conclusasi con il colloquio finale dei candidati selezionati dalla commissione esaminatrice col Sindaco.

