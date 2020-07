Corigliano Rossano: nuova perdita sulla condotta di Celadi

Rete idrica di Celadi, è una nuova perdita la causa della carenza idrica che sta nuovamente interessando nella giornata di oggi (venerdì 10) la parte bassa del centro storico di Rossano. È quanto fanno sapere gli uffici comunali sottolineando che le zone interessate dal disservizio vanno da via Santo Stefano, passando da via San Nilo e fino alla zona sottostante piazza Steri, la parte bassa del centro storico. È attivo il servizio autobotte da richiedere al numero 0983.514185. L’Amministrazione si scusa per eventuali disagi subiti dalla cittadinanza.

