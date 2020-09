Corigliano Rossano: a Nubrica e dintorni mancherà l’acqua

Lavori urgenti di riparazione di perdite sull’acquedotto Macrocioli per una perdita idrica, oggi, martedì 1° settembre mancherà l’acqua in alcune contrade nel territorio di Rossano. Le contrade che potrebbero subire disagi nel servizio sono Nubrica Toscano, Lampa-Bucita e Oliveto Longo. È quanto ha comunicato stamani la Sorical agli uffici comunali informando che l’interruzione è strettamente legata agli interventi di riparazione. L’Amministrazione si scusa per eventuali disagi subiti dalla cittadinanza.

Commenta

commenti