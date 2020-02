«A Corigliano-Rossano nessun paziente positivo al Coronavirus»

Parla il direttore del Pronto soccorso dello spoke cittadino, Natale Straface, dopo l’ipotesi di un sospetto contagio circolata stamani: «Il paziente non ha contratto il virus»

«Il paziente è di ritorno dopo la consulenza infettivologa effettuata presso l’ospedale hub Annunziata di Cosenza che ha riscontrato una bronchite non riconducibile a Codiv-19. Sarà sottoposto a riposo presso il suo al domicilio in cura col medico di famiglia. Non sono risultati necessari né il test tantomeno il ricovero in osservazione». Sono le parole del direttore dell’unità operativa di Pronto soccorso dell’ospedale spoke di Corigliano-Rossano, Natale Straface, che oggi in tarda mattinata, seguendo le procedure previste dal protocollo, ha disposto il trasferimento di un cittadino di Corigliano-Rossano sospettato di aver contratto il Coronavirus. «Il paziente – racconta Straface – è stato trasferito d’urgenza con la profilassi disposta dal Ministero della Salute presso l’unità operativa di malattie infettive dell’Annunziata per l’esame del caso. Per fortuna – precisa – all’esito della visita con l’infettivologo l’esito è risultato negativo».

Montate le tende pre-triage a Corigliano e a Rossano

Dunque, smentita ogni voce di un possibile contagio in città. Nel frattempo, però, la macchina della prevenzione contro l’avanzare (speriamo di no) del Codiv-19 sta prendendo forma anche nella nostra regione e nel territorio. Proprio stamattina, infatti, sono state allestite le tende pretriage nei pressi delle due sedi del pronto scorso dello spoke a Corigliano e a Rossano: «Si tratta di una predisposizione preventiva – precisa Staface – le tende vengono montate e tenute chiuse. Ci auguriamo che non debbano essere utilizzate ma sono appositamente predisposte nel caso si creassero situazioni di particolare necessità in cui è necessario garantire un percorso di screening e triage rapido, parallelo e separato dagli altri utenti, a ulteriori pazienti che si presentassero presso gli ospedali con sintomi riconducibili all’infezione da Coronavirus. Per comprensibili ragioni di praticità e comunicazione, sono tutte collocate attigue alle strutture sanitarie, fermo restando – conclude Straface – che è l infettivologo il consulente terminale che valuta i casi proposti per considerarli sospetti».

Intanto si susseguono incontri e riunioni col dipartimento regionale della salute per un comportamento condiviso ed univoco dei pronto soccorso.

mar.lef.

Commenta

commenti