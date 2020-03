Corigliano Rossano, neonato viene alla luce in volo. Il miracolo dei sanitari

Un parto prematuro conclusosi in un vero e proprio miracolo durante il viaggio in volo verso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza

In un periodo così gravoso, infarcito quotidianamente di pessime notizie, numeri scoraggianti e storie strazianti, si sentiva proprio la necessità di leggere un racconto incoraggiante. Che trasuda tutta quella fede e quella speranza di cui oggi sentiamo un assoluto bisogno. Protagonisti sono una madre e un nuovo nato di Corigliano Rossano, della frazione Fabrizio. Come riportato da Elitaliana la giovane donna ha iniziato il travaglio e stava partorendo il bambino prematuro e in posizione podalica. Quando è atterrato l’elicottero, il bambino aveva un piedino fuori ed era completamente nero.

Il medico di bordo Pasquale Gagliardi, assistito dall’infermiere Pasquale Cersosimo e dal tecnico Andrea Lo Iacono hanno iniziato ad assistere la mamma cercando di salvare il bambino.

A metà strada tra Corigliano e Cosenza, quindi all’altezza di Acri, alle 14,24 il bimbo è venuto alla luce grazie ad una straordinaria freddezza e lucidità del medico che è riuscito a far partorire la donna senza un’intervento cesareo.

Il piccolo è stato poi rianimato a bordo e quando l’elicottero è atterrato all’ospedale Annunziata di Cosenza, il medico anestesista, lo ha immediatamente intubato.

Successivamente, con una termoculla, è stato portato nel reparto di pediatria del nosocomio per potergli offrire tutta l’assistenza e controllare gli organi vitali e l’attività cerebrale.

In questo momento di grande emergenza, non è mancato il massimo supporto alla mamma e al bambino da parte dei sanitari.

Adesso il bambino è al sicuro e fortunatamente non sembra aver sofferto danni di alcun genere.

Commenta

commenti