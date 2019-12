Corigliano Rossano, gli auguri del Gruppo Civico “Movimento di Idee”

Gli auguri di Buone feste del Gruppo Civico di Corigliano Rossano Movimento di Idee

“Siamo ormai prossimi a queste festività e soprattutto, al santo Natale. A voi tutti, amici, lettori e direzione della testata giornalistica che cordialmente ci da la possibilità di comunicare con i cittadini, va il nostro più sincero augurio di buone feste. Il nostro pensiero va anche e soprattutto a chi in queste ore si trova ancora troppo lontano da casa e dai propri cari, chi lo è per lavoro, chi per problemi di salute, chi non ce la fa economicamente. Va anche a tutte quelle persone in difficoltà; quelle che la notte guardano i figli con il pensiero angosciante del futuro, quelle che non sanno cosa mettere in tavola, quelle che si arrangiano, quelle che purtroppo, devono affrontare delle rinunce, spesso anche sanitarie, pur di regalare un sorriso alle famiglie in questi giorni di festa.

Il nostro pensiero, le nostre preghiere e il nostro impegno va a tutti quanti voi… che in silenzio, all’ombra di tutto e tutti, siete stati gli inventori e i costruttori di ogni città. Che possiate tutti quanti avere un futuro migliore, il futuro che desiderate e che meritate. Quest’anno, il nostro desiderio è dedicato a tutti quanti voi”.

Gruppo Civico “Movimento di Idee”

Fabiano Sisca e Roberto Vitti – Amministratori Fondatori

Achiropita Sardignolo – Responsabile della Valorizzazione del territorio e del Prodotto locale

Antonio La Banca – Responsabile Storie e Arte del territorio

