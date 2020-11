Corigliano Rossano, Minoranza: «Adesso controlli anti-Covid a tappeto»

La minoranza, a firma di Gino Promenzio, Rosellina e Francesco Madeo e Aldo Zagarese, chiedono maggiori controlli nella terza città della Calabria

L’Opposizione di Corigliano Rossano, prendendo atto della chiusura delle scuole di non condivide metodi e tempistiche e preoccupati per la salute delle persone, chiedono al Sindaco e al Dirigente della Polizia Locale di «predisporre attraverso gli agenti controlli a tappeto sul territorio per limitare gli spostamenti ed evitare assembramenti, cosi come previsto dalle norme di contenimento nazionali».

Commenta

commenti