Corigliano-Rossano: mercoledì 28 si terrà il Consiglio Comunale

Assise in presenza e in sicurezza. 9 punti all’ordine del giorno, prevista la diretta streaming

Documento Unico di Programmazione (DUP) e bilancio di previsione 2020-2022, il primo dell’Amministrazione Comunale Stasi. Alle ore 16 di Mercoledì 28, nella sala delle adunanze consiliari di piazza SS Anargiri, si riunirà il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in prima convocazione.

È quanto fa sapere il Presidente del Consiglio Comunale Marinella Grillo sottolineando che l’assise si svolgerà in presenza e che nuove e probabili disposizioni dal Governo e dalla Regione potrebbero limitare la partecipazione del pubblico.

I lavori consiliari potranno essere comunque seguiti in diretta streaming audio-video mediante accesso al link.

Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, elenco annuale 2020 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021. Verifica quantità e qualità di aree o fabbricati da destinare a residenza o attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie per l’anno 2020. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare triennio 2020-2022. Programma delle collaborazioni autonome. Sono, questi, i documenti che l’assise sarà chiamata ad approvare.

Tra i 9 punti all’ordine del giorno del consiglio comunale che in caso di seduta deserta si riunirà in seconda convocazione per le ore 17 di giovedì 29, anche l’interrogazione sul deposito di calcinacci nel piazzale dell’ex autoparco comunale dell’ex comune di Corigliano.