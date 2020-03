A Corigliano Rossano si cercano sarti per realizzare mascherine

Appello dell’amministrazione a uomini e donne con abilità nel cucito

Nella sede della Protezione Civile di viale S.Angelo di Corigliano Rossano il telefono squilla in continuazione raccogliendo sempre più numerose adesione allo Spazio della Solidarietà. Lo comunica con soddisfazione l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis. #lasciamocicontagiaredallasoli darietà: attività ludico-educative per i più piccoli, letture, poesie e laboratori manuali per i più grandi. Traduzione dei messaggi nella lingua dei segni; in rumeno, bulgaro e arabo, in inglese per gli immigrati provenienti dall’Africa subsahariana, in francese per il Nord Africa. Contrasto alla solitudine, la solidarietà si fa digitale e coinvolge il web.

La Novellis coglie l’occasione per rivolgere un appello agli uomini e alle donne con abilità nel cucito: rendersi disponibili a titolo gratuito per realizzare mascherine da donare in primis agli operatori obbligati a lavorare al servizio della comunità (Forze dell’Ordine, Impiegati, Protezione Civile). I sarti e le sarte possono contattare attraverso un messaggio whatsapp i seguenti numeri 338-4312713 (Maurizio) e 329 415 2888 (Francesco). Federimprese Calabria – CLAAI, metterà a disposizione stoffa ed elastici.

NON SI FERMA IL PON INCLUSIONE

Aumentano intanto le iniziative nell’ambito dello Spazio della Solidarietà. Consegne a domicilio di beni di prima necessità e farmaci e non solo. Con l’emergenza Coronavirus, il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione finalizzato all’attuazione di interventi volti a contrastare l’esclusione sociale non si ferma. Anzi. Le assistenti sociali hanno già iniziato e continueranno, in questa fase emergenziale, a contattare l’utenza del servizio, rinnovando il sostegno alle famiglie proprio nell’ottica dell’inclusione intesa, ancor più in questo momento, come vicinanza e condivisione.

Suggeriranno attività da svolgere restando in casa, letture, forniranno ascolto alle persone più fragili facendo, se necessario, anche da raccordo con i volontari dello Spazio della Solidarietà. PON Inclusione cercherà di raccogliere tutte le iniziative che stanno attivando: dalle traduzioni alla partecipazione allo sportello telefonico di supporto psicologico, fino alle azioni degli assistenti sociali. Per i più piccoli, creatività e stimolo all’immaginazione in risposta alla routine dello stare a casa. Le animatrici della ludoteca Magica Festa si faranno promotrici, ogni giorno, di video-tutorial con lavoretti da eseguire con materiale facilmente reperibile in casa, teatro dei burattini, lettura di fiabe, coreografie di baby dance e video messaggi di mascotte e personaggi.

