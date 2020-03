Corigliano Rossano: maltempo, intero territorio monitorato

Criticità idrogeologiche per maltempo, oggi, giovedì 26 marzo potrebbero verificarsi frane e smottamenti sul territorio. È quanto ha comunicato la Protezione Civile agli uffici comunali segnalando il superamento delle soglie per eventi metereologici in corso.

A darne notizia è l’assessore al ramo Tatiana Novello informando che già da ieri (mercoledì 25) i volontari della Protezione Civile hanno eseguito diversi sopralluoghi sull’intero territorio comunale rispondendo alle segnalazioni dei cittadini. La fase di monitoraggio continuata anche questa mattina (giovedì 26) proseguirà nel pomeriggio nelle contrade e nelle aree colpite dall’alluvione del 2015.

L’accumulo di acqua che si sta registrando a Schiavonea – informa l’assessore – è temporaneo ed è destinato a risolversi con l’attivazione delle pompe idrovore. Pagamento scaglionato delle pensioni alle Poste. L’Amministrazione Comunale fa sapere inoltre che gli uffici hanno provveduto questa mattina (giovedì 26) a posizionare dei cordoli per disciplinare il flusso degli utenti recatesi allo sportello per il ritiro della mensilità di marzo.

