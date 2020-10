Corigliano Rossano: lavori pubblici, si aggiorna elenco dei professionisti 

L’Ente comunale della terza città della Calabria comunica che il termine ultimo scade sabato 31 ottobre. Conferimenti incarichi fino a 100 mila euro

Conferimento di incarichi in materia di lavori pubblici e di servizi attinenti la pianificazione del territorio di importo fino a 100 mila euro, si aggiorna l’elenco aperto dei professionisti. Il termine ultimo scade sabato 31 ottobre. È quanto fa sapere l’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello informando che nell’aggiornamento dell’elenco saranno inserite le richieste ritenute idonee tra quelle fatte pervenire dai professionisti.

Come indicato nella scheda da compilare, si tratta di elenco di professionisti per incarichi sotto i 100 mila in materia di insediamenti produttivi agricoli, industriali e artigianato, industria alberghiera, turismo e commercio, servizi per la mobilità, residenza, sanità, istruzione e ricerca, sedi amministrative, giudiziarie e forze dell’ordine; impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni, depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti; manutenzione alla viabilità ordinaria, acquedotti e fognature. – Sono, queste, alcune delle destinazioni funzionali relative alle categorie edilizia, strutture, impianti, idraulica, infrastrutture per la mobilità per i quali proporsi per l’inserimento nell’elenco aperto per incarichi sotto i 100 mila euro che prevedono, tra le altre prestazioni, il collaudo tecnico alla progettazione di fattibilità, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, le verifiche di vulnerabilità sismica, le relazioni geologiche, i rilievi topografici e la valutazione di impatto ambientale.

Sulla base di queste categorie e di queste destinazioni funzionali i professionisti già presenti nell’elenco potranno comunicare eventuali variazioni e/o aggiornamenti o nuove richieste. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il settore lavori pubblici, negli orari di uffici, ai numeri 0983 529302 e 0983 529309 o per PEC protocollo.coriglianorossano@asmepec.it.

