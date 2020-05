Corigliano-Rossano, la Commissione statutaria potrebbe diventare un papocchio

Presidenza al sindaco che avrebbe anche il veto sulle decisioni. Scintille in Consiglio comunale. Discussione rinviata al prossimo 22 maggio

Ieri il Consiglio comunale che si è celebrato a Corigliano-Rossano ha dimostrato che la tecnologia, quando non espressa al massimo delle sue prestazioni, crea solo disfunzioni. Alle volte anche inutili. Tant’è che l’Assemblea civica riunitasi in teleconferenza per via dell’emergenza coranavirus è stata un po’ come la visione della Corazzata Potëmkin di fantozziana memoria (ovviamente sul piano comunicativo). Collegamenti che saltavano, voci a singhiozzo, improvvisi bug e discussioni lasciate e riprese. Sintesi: si è capito poco o nulla della discussione.

Forse anche per questo alla fine, dopo un dibattito protrattosi per quasi 7 ore, nel conseguente rinvio dei lavori, si è deciso che l’aggiornamento della seduta, che si riunirà venerdì 22 maggio, si celebrerà in sicurezza ma nelle forme più tradizionali.

La discussione sulla commissione statutaria ha fatto saltare la seduta

Ma non è questo il punto. Tra le questioni discusse ieri in assemblea, infatti, c’è stata anche quella sulla istituzione di una nuova commissione consiliare, la Commissione Statutaria. Quella, cioè, che si dovrà occupare di redigere ed elaborare il nuovo Statuto di Corigliano-Rossano e quindi, a cascata, tutto il nuovo assetto amministrativo ed organizzativo comunale previsto dalla legge regionale Graziano: dai principi etici e fondamentali della città per finire alla costituzione dei nuovi Municipi.

Un apparato di funzioni complesse che richiedono un impregno pervicace e sicuramente una responsabilità politica forte, le cui scelte si riverbereranno sulla vita della comunità da qui e per i prossimi decenni. Scontato evidenziare, dunque, che questa commissione avrà un ruolo determinante, ma soprattutto dovrà avere un ruolo di garanzia affinché tutti i cittadini siano rappresentati (e non solo nelle espressioni della maggioranza) e che si compia quel passo uniforme verso una reale unificazione della Città.

Era inevitabile che ci fossero scintille sul punto, tra maggioranza e opposizione. Perché? La bozza di proposta di istituzione della nuova commissione statutaria, partorita a sua volta all’interno della prima commissione Affari generali, prevede che a capo del team di lavoro per la redazione del nuovo Statuto ci sia il sindaco e che lo stesso in fase di votazione abbia sostanzialmente il potere di veto (voto doppio) nel caso di esito di parità nelle scelte.

Una cosa che ha fatto saltare l’opposizione dai propri scranni che, nell’evidenziare l’inopportunità di mettere in capo al sindaco poteri e decisioni che di fatto spettano al Consiglio comunale, ha proposto l’assegnazione della presidenza della commissione statutaria alla presidente dell’Assise civica, Marinella Grillo. Proposta, questa, che ha aperto una discussione all’interno della stessa maggioranza, che alla fine ha deciso di non decidere (almeno per il momento) e di aggiornare la discussione alla prossima seduta del 22 maggio.

La Commissione statutaria moralmente è un organo di garanzia

C’è però una questione di fondo, di rappresentatività, che potrebbe rimettere tutto in discussione. Infatti, si diceva pocanzi, che la commissione statutaria, pur non essendo formalmente un organo di controllo e garanzia (anche perché ufficialmente è una commissione che non esiste), lo è sotto il profilo etico e morale, in quanto è un organo che dovrà occuparsi di garantire, attraverso l’elaborazione dello Statuto, pari dignità, diritti e opportunità a tutti i cittadini di Corigliano-Rossano.

Per intenderci, è come se questo gruppo di lavoro si accingesse a scrivere la costituzione della Città. Pertanto è ovviamente auspicabile che la guida di questo staff fosse quanto più possibile equilibrata. Strano che questo passaggio sia sfuggito alle opposizioni che avrebbero e potrebbero ancora rivendicarne la presidenza.

L’Art.44 del testo unico

Non lo diciamo noi, lo dice l’Art.44 del Testo unico n.267/2000 che prevede, appunto, l’affidamento della presidenza della commissione di garanzia ad un consigliere dell’opposizione…nel rispetto comunque delle competenze amministrative demandate previamente agli Uffici comunali.

Sarebbe un gesto di equità politica e di ossequio dei principi che hanno dettato la nascita della nuova terza città della Calabria, alla cui costituzione è doveroso che partecipino tutti gli organi eletti. Con eguali diritti e doveri.

Marco Lefosse

