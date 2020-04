Corigliano-Rossano, la battaglia dei centri antiviolenza non si ferma

Attività intensa in questo periodo di emergenza e di convivenza casalinga. E c’è chi sostiene i centri

Maggiormente in questi giorni di emergenza e di convivenza forza in casa i centri antiviolenza sono allertati. Il moltiplicarsi silente di violenze domestiche a danno delle donne preoccupa. E questo è anche l’allarme lanciato dall’osservatorio nazionale sulle violenze di genere, dal Governo e dalle forze di polizia che hanno intensificato i controlli. Quanto accaduto durante la settimana scorsa a Furci siculo potrebbe essere solo la triste cartina di tornasole di un malessere diffuso in tutto il paese.

Ecco perché è necessario, oggi più che mai, incentivare e incrementare l’attività dei centri che operano sul territorio. Così come stanno facendo il centro Fabiana Luzzi e la Casa Rifugio Mondiversi di Corigliano-Rossano, impegnati in prima line a contrastare il fenomeno delle violenze domestiche. Proprio per questo la senatrice del Movimento 5 stelle, Rosa Silvana Abate, si è fatta promotrice di una raccolta fondi proprio per il sostegno a questa realtà.

«Ringraziamo la senatrice Abate – si legge in un post Facebook del centro antiviolenza Fabiana Luzzi – per avere voluto effettuare, in questo difficile momento per la pandemia da coronavirus, una donazione per sostenere le attività del centro. La condizione nella quale si trovano a vivere le donne vittime di violenza in questo periodo in cui bisogna rimanere a casa si è fatta più critica e più pericolosa. Già diversi sono i casi di femminicidio in Italia. A tutte le donne – precisano ancora – ricordiamo che non siete sole. In situazione di pericolo potete uscire da casa e potete rivolgervi alle forze dell’ordine. Se avete bisogno chiamate il 1522 oppure potete contattare il nostro centro allo 0983.031388».

«Un piccolo gesto – scrive Abate – per aiutare e sostenere le attività del Centro Antiviolenza Fabiana e stare ancora una volta dalla parte di chi soffre e chi, in questo momento d’emergenza mondiale per il Coronavirus, si trova ancora di più in difficoltà. Invito anche voi a fare lo stesso: ognuno di noi nel suo piccolo può fare tanto».

Chiunque volesse sostenere l’attività del centro, può farlo attraverso una donazione con bonifico bancario intestato ad Associazione Mondiversi onlus IBAN IT68 J 05387 80691 000002486187.

