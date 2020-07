Corigliano Rossano: interruzione idrica in diverse contrade

Perdita lavori Sorical in corso, disservizi da Trionto allo scalo

Perdita sull’acquedotto Macrocioli in località Lamba Bucita, oggi, mercoledì 1° luglio mancherà l’acqua in diverse contrade. Da S.Caterina a Lacuna, da Toscano a Nubrica, passando dalla Fossa, Zolfara, Amica, Petra, Frasso e Sant’Angelo e nelle aree circostanti.

È quanto ha comunicato stamani (mercoledì 1) la Sorical agli uffici comunali informando che l’interruzione è strettamente legata agli interventi di riparazione in corso.

Pur non trattandosi di disagi imputabili direttamente né indirettamente all’ente, l’Amministrazione Comunale si scusa in ogni caso per disagi subiti dalla cittadinanza.

