Corigliano Rossano e inclusione, una long list di assistenti sociali

Parte l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva a Corigliano Rossano. Manifestazioni di interesse entro martedì 3

Una long list di professionisti esterni a cui affidare incarichi per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) dell’Ambito Territoriale di Corigliano-Rossano. Gli assistenti sociali possono manifestare interesse a farne parte entro martedì 3 novembre. È quanto fa sapere il settore politiche di promozione sociale sottolineando che le attività sono a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Programma operativo nazionale (PON) Inclusione.

I professionisti che rientreranno nella long list, attraverso una selezione comparativa, saranno chiamati di volta in volta nelle attività di rafforzamento del servizio sociale professionale e ad operare, relativamente ai beneficiari SIA/REI o Reddito di Cittadinanza appartenenti ai comuni dell’Ambito socio-assistenziale e in collaborazione con il servizio sociale di ciascun ente.

Il dossier di candidatura deve essere presentato in busta chiusa e consegnata negli orari di apertura al pubblico all’ufficio di protocollo generale del Comune di Corigliano-Rossano, in via Barnaba o all’ufficio protocollo della sede municipale di piazza Ss Anargiri o spedito per posta entro e non oltre le ore 12 di martedì 3 novembre.

