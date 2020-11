Corigliano-Rossano, incidente a Villaggio Frassa: auto finisce nella scarpata

Alla guida una ragazza che per fortuna rimasta illesa. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118

Un fondo stradale disconnesso e reso viscido dall’acqua, è questa probabilmente la causa dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata odierna a Villaggio Frassa, nel comune di Corigliano-Rossano, lungo la provinciale 196.

Una ragazza, una 24enne del posto, mentre era a bordo della sua auto, una Fiat Punto rossa, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, proprio all’interno di una scarpata che costeggia la provinciale. Per fortuna in quel momento non sopraggiungevano altre vetture lungo la traiettoria della donna che, alla fine, se l’è cavata solo con qualche graffio.

Attivati subito i soccorsi. Sul posto sono giunti prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Rossano che si sono calati nel fosso e hanno immediatamente estratto la ragazza dalle lamiere dell’auto riportandola nella piazzola sovrastante dove ad attenderla c’era il personale del 118.

