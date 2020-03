Corigliano Rossano: igienizzanti e mascherine alle stelle, no speculazioni. Udicon: non affollate i supermercati

Nota stampa del responsabile dell’Unione per la Difesa dei Consumatori di Cosenza (Udicon) Ferruccio Colamaria, che invita tutti ad essere intransigenti su quei comportamenti che offendono l’intelligenza dei cittadini, in special modo delle persone più deboli.

Siamo pronti a segnalare alla Guardia di Finanza gli esercizi commerciali che in queste ore di diffuso, giustificato e concitato allarme per via dell’emergenza Coronavirus si stanno rendendo protagonisti della peggiore forma di sciacallaggio: l’aumento dei prezzi sui prodotti igienico-sanitari. Non è possibile che solo qualche giorno fa – giusto per fare un esempio – le mascherine costavano pochi centesimi l’una ed oggi c’è qualcuno che vorrebbe rifilarle a 10 euro.

Colamaria coglie l’occasione per rimarcare la necessità di una maggiore collaborazione da parte di tutti nell’osservare le disposizioni indicate, le misure di sicurezza da adottare e gli accorgimenti utili a frenare la diffusione ed il contagio del virus.

Evitare di affollare i corridoi dei supermercati prendendo d’assalto scaffali e banchi frigo – aggiunge – è una delle forme di collaborazione che, insieme a quella di rimanere a casa e di ridurre al minimo i contatti sociali se non per esigenze indifferibili, può avere più di altre il suo beneficio. Non c’è nessun allarme che giustifichi questa psicosi.

#IORESTOACASA, gli sportelli UDICON garantiranno il servizio per gli utenti osservando le misure di prevenzione e cautela imposte dai decreti ministeriali. L’invito è a volersi recare presso le sedi Udicon solo se strettamente necessario e a servirsi della posta elettronica (provinciale.cosenza@udicon.org) o del telefono (0983 201824) per richiedere informazioni e assistenza.

UNITI CONTRO IL CORONAVIRUS. L’UDICON nazionale, guidata dal Presidente Denis Nesci, ha attivato la raccolta fondi per l’emergenza. Si può donare attraverso un semplice click cliccando/digitando sul link https://www.gofundme.com/f/pc8hp-uniti-contro-il-coronavirus?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf+share-flow-1.

