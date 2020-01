Corigliano Rossano, giovedì 16 stop ritiro carta e multimateriale. L’amministrazione invita a collaborare

A causa del disservizi determinato dal rallentamento e di blocco nei conferimenti rispettivamente presso gli impianti finali di Bucita a Corigliano Rossano e Calabra Maceri a Rende, in attesa che le amministrazioni competenti individuino delle soluzioni, il servizio di raccolta porta a porta della carta e del multilaterale previsto per domani, giovedì 16 gennaio non potrà essere effettuato. Le relative buste, quindi, non dovranno essere esposte sul piano stradale. – L’Amministrazione Comunale invita alla collaborazione.

Commenta

commenti